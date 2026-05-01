Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Rasey Xertigny

Xertigny

Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine

Rasey 1090 La Manche Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir le savoir-faire vosgiens. 3 journées gourmandes avec de nombreuses animations variées.

Sur place un marché de producteurs lorrains accueillant une trentaine d’exposants .

Au programme de ces deux journées

· visite de notre entreprise,

· promenades en charrette à la découverte de nos champs de rhubarbe.

· baptême en hélicoptère

· animation enfant (structure gonflable)

· balade à poneys

Restauration sur place le midi sans réservation. Animation assuré par Jean Pierre Roussel.Tout public

0 .

Rasey 1090 La Manche Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 83 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Vosges know-how. 3 gourmet days with many varied animations.

On the spot a market of Lorraine producers welcoming about thirty exhibitors.

On the program of these two days

– visit of our company,

– cart rides to discover our rhubarb fields.

– helicopter ride

– child animation (inflatable structure)

– pony ride

Catering on the spot at noon without reservation. Animation assured by Jean Pierre Roussel.

L’événement Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Xertigny a été mis à jour le 2026-04-10 par OT EPINAL ET SA REGION