Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Rasey Xertigny
Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Rasey Xertigny samedi 23 mai 2026.
Xertigny
Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine
Rasey 1090 La Manche Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir le savoir-faire vosgiens. 3 journées gourmandes avec de nombreuses animations variées.
Sur place un marché de producteurs lorrains accueillant une trentaine d’exposants .
Au programme de ces deux journées
· visite de notre entreprise,
· promenades en charrette à la découverte de nos champs de rhubarbe.
· baptême en hélicoptère
· animation enfant (structure gonflable)
· balade à poneys
Restauration sur place le midi sans réservation. Animation assuré par Jean Pierre Roussel.Tout public
0 .
Rasey 1090 La Manche Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 83 78
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English :
Come and discover the Vosges know-how. 3 gourmet days with many varied animations.
On the spot a market of Lorraine producers welcoming about thirty exhibitors.
On the program of these two days
– visit of our company,
– cart rides to discover our rhubarb fields.
– helicopter ride
– child animation (inflatable structure)
– pony ride
Catering on the spot at noon without reservation. Animation assured by Jean Pierre Roussel.
L’événement Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Xertigny a été mis à jour le 2026-04-10 par OT EPINAL ET SA REGION
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