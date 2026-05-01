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Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Rasey Xertigny

Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Rasey Xertigny samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rasey

Adresse : 1090 La Manche

Ville : 88220 Xertigny

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Xertigny

Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine

Rasey 1090 La Manche Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez découvrir le savoir-faire vosgiens. 3 journées gourmandes avec de nombreuses animations variées.
Sur place un marché de producteurs lorrains accueillant une trentaine d’exposants .
Au programme de ces deux journées
· visite de notre entreprise,
· promenades en charrette à la découverte de nos champs de rhubarbe.
· baptême en hélicoptère
· animation enfant (structure gonflable)
· balade à poneys
Restauration sur place le midi sans réservation. Animation assuré par Jean Pierre Roussel.Tout public
0  .

Rasey 1090 La Manche Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 83 78 

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English :

Come and discover the Vosges know-how. 3 gourmet days with many varied animations.
On the spot a market of Lorraine producers welcoming about thirty exhibitors.
On the program of these two days
– visit of our company,
– cart rides to discover our rhubarb fields.
– helicopter ride
– child animation (inflatable structure)
– pony ride
Catering on the spot at noon without reservation. Animation assured by Jean Pierre Roussel.

L’événement Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine Xertigny a été mis à jour le 2026-04-10 par OT EPINAL ET SA REGION

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