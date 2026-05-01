Exposition photos et vidéos de cigognes noires Xertigny

Xertigny

Exposition photos et vidéos de cigognes noires

2 Rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-06-01 12:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Exposition photos et vidéos de cigognes noires. Oiseaux emblématiques, rares, discrets présents dans la plaine des Vosges.

Cette exposition met en lumière la présence rare et discrète de la Cigogne noire dans notre territoire, notamment sur les communes de Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt et Escles…

À travers des images, vidéos et témoignages captés sur le terrain, les organisateurs souhaitent faire découvrir la richesse écologique des paysages de ce secteur et sensibiliser le public à la nécessité de préserver cette espèce emblématique, indicatrice de la bonne santé de nos milieux naturels.

Une sensibilisation pour la protection de la biodiversité locale et la valorisation du patrimoine naturel de la Vôge.Tout public

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2 Rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53 tourisme.xertigny@epinal.fr

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English :

Photo and video exhibition of black storks. Emblematic, rare and discreet birds of the Vosges plain.

This exhibition highlights the rare and discreet presence of the Black Stork in our territory, particularly in the communes of Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt and Escles?

Through images, videos and testimonials captured in the field, the organizers hope to reveal the ecological richness of the landscapes in this area, and raise public awareness of the need to preserve this emblematic species, an indicator of the good health of our natural environments.

Raising awareness for the protection of local biodiversity and the enhancement of the Vôge’s natural heritage.

L’événement Exposition photos et vidéos de cigognes noires Xertigny a été mis à jour le 2026-05-07 par OT EPINAL ET SA REGION