Exposition « Patrimoines en résistance. De Tombouctou à Odessa », Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

Exposition « Patrimoines en résistance. De Tombouctou à Odessa » 2 septembre 2026 – 4 janvier 2027 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T11:00:00+02:00 – 2026-09-02T19:00:00+02:00

Fin : 2027-01-04T11:00:00+01:00 – 2027-01-04T19:00:00+01:00

L’exposition « Patrimoines en résistance. De Tombouctou à Odessa » réunit un ensemble exceptionnel de documents graphiques, de photographies, d’oeuvres d’art contemporaines et de répliques numériques des sites perdus. À la manière d’un grand reportage, l’ensemble tisse un récit documenté, visuel et sensible, où se croisent les regards des acteurs et témoins, des architectes et des artistes.

De Tombouctou à Odessa, de Bâmiyân à Gaza, les conflits armés font du patrimoine une cible privilégiée. Face à ces destructions, l’exposition Patrimoines en résistance interroge les gestes d’effacement, mais aussi les formes de résistance et de réparation qui permettent de penser l’avenir à partir des ruines.

En 2012, la destruction des mausolées de Tombouctou, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, marque un tournant historique : pour la première fois, l’anéantissement volontaire de monuments culturels est qualifié de crime de guerre par la Cour pénale internationale. Une mobilisation internationale sans précédent s’engage alors pour reconstruire les sites détruits, en s’appuyant sur les fouilles archéologiques et la mémoire des artisans maliens.

Si la guerre a toujours entraîné des destructions, le début du XXIᵉ siècle révèle une intensification et une systématisation des atteintes portées au patrimoine culturel et naturel. L’exposition met en lumière cette réalité contemporaine et pose une question essentielle : comment la guerre révèle-t-elle ce qui est irrémédiablement perdu, tout en faisant émerger les gestes de résistance qui rendent possible une réparation future ?

À travers un ensemble remarquable de cartes, textes, photographies, vidéos, œuvres contemporaines et répliques numériques réalisées par Iconem, l’exposition propose un parcours en trois séquences. Conçue comme un grand reportage, elle tisse un récit documenté, visuel et sensible, croisant les regards d’architectes, d’artistes, de chercheurs, d’acteurs de terrain et de témoins.

L’exposition, en mettant à distance le tumulte du monde, offre au visiteur un temps de réflexion indispensable face au flot d’informations en continu.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris Paris Quartier de la Muette Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 https://www.citedelarchitecture.fr/fr La Cité de l’architecture et du patrimoine est la seule institution au monde dédiée à l’architecture contemporaine et au patrimoine à réunir un musée, une école, un centre de prospective en architecture contemporaine, une bibliothèque et un centre d’archives. Métro : ligne 9, arrêt Iéna ou Trocadéro / ligne 6, arrêt Trocadéro.

Bus : lignes 22, 30, 32, 63, arrêt Trocadéro / ligne 82, arrêt Iéna.

Vélib : station n°16014.

Parking à vélos à proximité : avenue Paul Doumer, avenue Georges Mandel et avenue Kleber.

Batobus : Tour Eiffel, Port de la Bourdonnais, 75007 Paris.

Stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite :

– 93 avenue Kléber

– 10 avenue Georges Mandel

– 19 place du Trocadéro et du 11 novembre

– 1 rue du Commandant Schloesing

– 13 avenue d’Eylau

– 42 avenue du Président Wilson

– Angle de l’avenue du Président Wilson et de l’avenue Albert de Mun

– 4 avenue d’Iéna.

L’exposition « Patrimoines en résistance. De Tombouctou à Odessa » réunit un ensemble exceptionnel de documents graphiques, de photographies, d’œuvres d’art contemporaines et de répliques numériques…

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