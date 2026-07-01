Exposition : Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles, Temple protestant, Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Limoges
Informations pratiques
Exposition : Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles 19 et 20 septembre Temple protestant Haute-Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’exposition « Pays, Paysans, paysages : le champ des possibles », inspirée de l’album *Paysans, le champ des possibles* de Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo.
À travers cette exposition, partez à la rencontre du monde agricole d’aujourd’hui, de celles et ceux qui le font vivre, et des paysages qu’ils façonnent. Une invitation à porter un nouveau regard sur les liens qui unissent les territoires, les paysans et notre patrimoine vivant.
Temple protestant 14 rue de la Réforme, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 77 22 06 https://limoges.epudf.org/ Temple situé dans un parc arboré, inauguré en 1858. Transports en commun (ligne 2) et parking à proximité.
Exposition « Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles »
© P. Hulshof
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