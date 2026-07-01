UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Exposition : Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles, Temple protestant, Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Limoges

Exposition : Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles, Temple protestant, Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple protestant
Adresse
14 rue de la Réforme, 87000 Limoges
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Exposition : Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles 19 et 20 septembre Temple protestant Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Pays, Paysans, paysages : le champ des possibles », inspirée de l’album *Paysans, le champ des possibles* de Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo.
À travers cette exposition, partez à la rencontre du monde agricole d’aujourd’hui, de celles et ceux qui le font vivre, et des paysages qu’ils façonnent. Une invitation à porter un nouveau regard sur les liens qui unissent les territoires, les paysans et notre patrimoine vivant.

Temple protestant 14 rue de la Réforme, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 77 22 06 https://limoges.epudf.org/ Temple situé dans un parc arboré, inauguré en 1858. Transports en commun (ligne 2) et parking à proximité.
Exposition « Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles »

© P. Hulshof

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)