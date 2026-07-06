Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin Place Maison Dieu Limoges
jeudi 23 juillet 2026 · Place Maison Dieu · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin
Place Maison Dieu Gare de Limoges Bénédictins Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:35:00
fin : 2026-07-23 11:35:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Embarquez pour une escapade à bord d’un autorail historique au départ de la gare des Bénédictins. L’accueil des voyageurs débute à 9h15, suivi d’une visite guidée de la gare, classée Monument historique. (accompagnement et commentaires par les bénévoles de l’association).
Le train part à 10h35 (arrêt à Aixe-sur-Vienne à 11h07) et rejoint Saint-Junien à 11h35 en traversant les paysages de la vallée de la Vienne à vitesse réduite. Profitez ensuite de plus de quatre heures pour sa collégiale, sa halle au grain, visiter le riche patrimoine industriel, en particulier la cité du cuir. (Réduction de 10% uniquement pour les adultes sur présentation du billet de train »Autorail Limousin »). Retour à 15h50 de Saint-Junien (arrêt à Aixe-sur-Vienne à 16h20), avec une arrivée à Limoges à 16h55. .
Place Maison Dieu Gare de Limoges Bénédictins Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine autorail.limousin@yahoo.fr
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English : Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin
L’événement Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin Limoges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole
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