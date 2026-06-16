Family Rigolo Musée des Beaux Arts Limoges

Limoges

Family Rigolo

Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Le Musée des Beaux Arts propose une activité jeune public pour cet été.

Un Jeu de sept familles adapté aux plus petits dans deux collections du musée, avec un médiateur, pour découvrir l’art en s’amusant.

Pour les adultes tarif entrée, 1€ pour les enfants. Renseignements par téléphone. .

Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

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English : Family Rigolo

L’événement Family Rigolo Limoges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Limoges Métropole