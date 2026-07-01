Les tout-petits ventres (7-12 ans), Halles centrales, Limoges

Informations pratiques

Les tout-petits ventres (7-12 ans) Mercredi 22 juillet, 10h00 Halles centrales Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

AU MARCHÉ COUVERT

À quoi servent les halles ? Quels produits vend-on à l’intérieur ? Quels sont les odeurs, les ambiances et les sons du ventres de Limoges ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Halles centrales Place de la Motte Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Place de la Motte, viens faire connaissance avec cette curieuse architecture de métal et de verre inaugurée la même année que la tour Eiffel. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Ville de Limoges