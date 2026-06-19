Exposition Paysages… Etcetera Bruno Rocco Salle Vallée Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Exposition Paysages… Etcetera Bruno Rocco

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-06-19

Pour prolonger la grande exposition annuelle Salon du Paysage , l’association Art en Perche a créé le cycle PAYSAGES… ETCÉTÉRA , qui consiste à organiser et animer des expositions dans la Salle Vallée, en partenariat avec la Mairie de Mortagne-au-Perche.

Cette fois, du 19 juin au 2 juillet, Art en Perche propose d’aborder le paysage dans la bande dessinée, en exposant des planches du dessinateur-illustrateur Bruno Rocco.

Le paysage constitue une grande partie de la création décor dans lequel s’inscrit le scénario, il peut être imaginé ou au contraire très réaliste, il peut être en arrière plan ou central, il peut être parfois juste suggéré ou au contraire sortir des cases et envahir la page… Dans tous les cas, le paysage dans la BD est presque un art à part entière !

L’exposition Bruno Rocco, le paysage dans la BD vous propose de voyager dans le décor-paysage, et de découvrir cette discipline artistique Bruno Rocco sera présent lors du vernissage, le vendredi 19 juin, à partir de 17h30, ainsi que les samedis 20 et 27 juin.

Horaires d’ouverture

– du mercredi au vendredi de 14h à 18h30

– le samedi de 10h30 à 18h30

Vernissage le vendredi 19 juin, à 17h30 .

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

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English : Exposition Paysages… Etcetera Bruno Rocco

L’événement Exposition Paysages… Etcetera Bruno Rocco Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE