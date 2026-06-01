Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche
Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche dimanche 21 juin 2026.
Mortagne-au-Perche
Fête de la Musique Mortagne-au-Perche
Centre-Ville Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique organisée par l’association Mortagne événements.
Concerts dans les lieux suivants
– Place de l’Église
de 18h à 19h Press Play & The Benningtons
de 19h à 19h30 Capoera
de 19h30 à 20h30 Eddy Bacon
de 20h30 à 22h Les Boudingues
de 22h à 23h Coaching Perch 28
– Place du Général de Gaulle
de 18h à 19h30 Déva Lemaire
de 19h30 à 21h Jaco Parmentier (jazz)
de 21h à 22h30 Coton Tigre Groupe
– Marché couvert
de 17h à 19h Jacques Molinari (jazz)
– Passage des Merciers
de 18h à 19h Veticci Abygaëlle
de 19h à 21h Nathalia et Philippe Urtreger
de 21h à 22h Anthony Lorcy
– Parc Alain (derrière La Maison pour Tous)
de 14h à 15h30 Groupe Maison pour Tous
de 18h à 20h Groupe Maison pour Tous
– Jardin Public
de 19h30 à 21h École de Musique
de 20h30 à 21h Harmonie municipale
– Hôtel Le Tribunal
de 19h30 à 21h30 Les Perchettes
– Bar Au Comptoir
de 16h à 18h Les Perchettes
de 18h à 20h Coton tigre Groupe
de 20h à 22h Keefaz et Mystikal Man
– Bar et cave à vins Les Vins Diou
à partir de 19h Leffe or Right
Petites restaurations sur place. .
Centre-Ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Fête de la Musique Mortagne-au-Perche
L’événement Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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