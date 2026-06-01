Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche

Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre-Ville

Ville : 61400 Mortagne-au-Perche

Département : Orne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mortagne-au-Perche

Fête de la Musique Mortagne-au-Perche

Centre-Ville Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la Musique organisée par l’association Mortagne événements.

Concerts dans les lieux suivants
– Place de l’Église
de 18h à 19h Press Play & The Benningtons
de 19h à 19h30 Capoera
de 19h30 à 20h30 Eddy Bacon
de 20h30 à 22h Les Boudingues
de 22h à 23h Coaching Perch 28

– Place du Général de Gaulle
de 18h à 19h30 Déva Lemaire
de 19h30 à 21h Jaco Parmentier (jazz)
de 21h à 22h30 Coton Tigre Groupe

– Marché couvert
de 17h à 19h Jacques Molinari (jazz)

– Passage des Merciers
de 18h à 19h Veticci Abygaëlle
de 19h à 21h Nathalia et Philippe Urtreger
de 21h à 22h Anthony Lorcy

– Parc Alain (derrière La Maison pour Tous)
de 14h à 15h30 Groupe Maison pour Tous
de 18h à 20h Groupe Maison pour Tous

– Jardin Public
de 19h30 à 21h École de Musique
de 20h30 à 21h Harmonie municipale

– Hôtel Le Tribunal
de 19h30 à 21h30 Les Perchettes

– Bar Au Comptoir
de 16h à 18h Les Perchettes
de 18h à 20h Coton tigre Groupe
de 20h à 22h Keefaz et Mystikal Man

– Bar et cave à vins Les Vins Diou
à partir de 19h Leffe or Right

Petites restaurations sur place.   .

Centre-Ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique Mortagne-au-Perche

L’événement Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

À voir aussi à Mortagne-au-Perche (Orne)