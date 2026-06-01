Mortagne-au-Perche

Fête de la Musique Mortagne-au-Perche

Centre-Ville Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique organisée par l’association Mortagne événements.

Concerts dans les lieux suivants

– Place de l’Église

de 18h à 19h Press Play & The Benningtons

de 19h à 19h30 Capoera

de 19h30 à 20h30 Eddy Bacon

de 20h30 à 22h Les Boudingues

de 22h à 23h Coaching Perch 28

– Place du Général de Gaulle

de 18h à 19h30 Déva Lemaire

de 19h30 à 21h Jaco Parmentier (jazz)

de 21h à 22h30 Coton Tigre Groupe

– Marché couvert

de 17h à 19h Jacques Molinari (jazz)

– Passage des Merciers

de 18h à 19h Veticci Abygaëlle

de 19h à 21h Nathalia et Philippe Urtreger

de 21h à 22h Anthony Lorcy

– Parc Alain (derrière La Maison pour Tous)

de 14h à 15h30 Groupe Maison pour Tous

de 18h à 20h Groupe Maison pour Tous

– Jardin Public

de 19h30 à 21h École de Musique

de 20h30 à 21h Harmonie municipale

– Hôtel Le Tribunal

de 19h30 à 21h30 Les Perchettes

– Bar Au Comptoir

de 16h à 18h Les Perchettes

de 18h à 20h Coton tigre Groupe

de 20h à 22h Keefaz et Mystikal Man

– Bar et cave à vins Les Vins Diou

à partir de 19h Leffe or Right

Petites restaurations sur place. .

Centre-Ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Fête de la Musique Mortagne-au-Perche

L’événement Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE