Exposition : PAYSAGES SUSPENDUS – Ressentez-Respirez-Contemplez, Galerie Saint-Jacques, Saint-Quentin

Informations pratiques

Exposition : PAYSAGES SUSPENDUS – Ressentez-Respirez-Contemplez Samedi 19 septembre, 11h00 Galerie Saint-Jacques Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

L’exposition « Paysages suspendus » réunit trois artistes autour d’un dialogue inédit entre la mousse, le bois et le verre. Trois matériaux, trois processus de création, trois univers singuliers se rencontrent et dialoguent pour s’interroger sur la place du vivant face à la nature.

Pensée comme un parcours de contemplation, l’exposition s’inscrit dans la démarche du slow art et invite à une expérience sensible. Les œuvres, suspendues entre force et fragilité, ouvrent un espace de silence et de réflexion où la nature reprend ses droits.

À travers cette rencontre, Paysages suspendus propose un éloge à la lenteur et à la créativité, une immersion où le visiteur est convié à explorer ses petites joies, à contempler les détails et à renouer avec la simplicité. Elle oblige à ralentir, à lire, à observer en détail, à penser aux petites choses qui rendent la vie plus agréable.

• Julie Legrand : artiste plasticienne française dont le travail explore les potentialités du verre, entre fragilité et puissance, pour créer des sculptures hybrides où la matière dialogue avec la lumière.

• Émeric Chantier : sculpteur contemporain qui crée des œuvres végétales à l’aide de mousse végétale et d’éléments industriels, explorant la relation complexe entre l’Homme et la Nature dans une démarche poétique et écologique.

• David Mansot : artiste Cabaniste qui crée des dioramas et imagine l’histoire des personnages qui y vivent. A partir de matériaux de récupération, ces cabanes déclenchent la mémoire intime et l’imaginaire collectif afin d’interroger notre rapport au monde.

Plongez au cœur de l’exposition « Paysages Suspendus » grâce à une balade pistée imaginée avec l’artiste Catherine Cohen et Clara, médiatrice de la Galerie Saint-Jacques. Entre explications d’œuvres, lectures d’extraits d’un ouvrage de Baptiste Morizot. Ce parcours sensible invite petits et grands à regarder et visiter autrement. Une expérience poétique spécialement conçue pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Galerie Saint-Jacques 14 Rue de la Sellerie, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « clara.saintcyr@saint-quentin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0323069374 »}]

L’exposition « Paysages suspendus » réunit trois artistes autour d’un dialogue inédit entre la mousse, le bois et le verre. Trois matériaux, trois processus de création, trois univers singuliers.

©Ville de Saint-Quentin