EXPOSITION PEINDRE A ST CYP Salle Génin de Règnes Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

EXPOSITION PEINDRE A ST CYP

Salle Génin de Règnes Rue Louis Aragon Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 et et samedi 27 juin de 10h à 17h > L’association Peindre à St Cyp organise une exposition de tableaux.

Tout public, gratuit.

Lieu salle Génin de Règnes au village…

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Salle Génin de Règnes Rue Louis Aragon Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 39 73 85

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English :

Friday, June 26 and Saturday, June 27 from 10am to 5pm > The association Peindre à St Cyp organizes an exhibition of paintings.

Open to all, free of charge.

Location: salle Génin de Règnes in the village…

L’événement EXPOSITION PEINDRE A ST CYP Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT66