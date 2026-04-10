EXPOSITION PEINDRE A ST CYP Salle Génin de Règnes Saint-Cyprien
EXPOSITION PEINDRE A ST CYP Salle Génin de Règnes Saint-Cyprien vendredi 26 juin 2026.
Saint-Cyprien
EXPOSITION PEINDRE A ST CYP
Salle Génin de Règnes Rue Louis Aragon Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 et et samedi 27 juin de 10h à 17h > L’association Peindre à St Cyp organise une exposition de tableaux.
Tout public, gratuit.
Lieu salle Génin de Règnes au village…
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Salle Génin de Règnes Rue Louis Aragon Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 39 73 85
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English :
Friday, June 26 and Saturday, June 27 from 10am to 5pm > The association Peindre à St Cyp organizes an exhibition of paintings.
Open to all, free of charge.
Location: salle Génin de Règnes in the village…
L’événement EXPOSITION PEINDRE A ST CYP Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT66
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