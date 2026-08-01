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Exposition Peindre l’Art du Temps Saint-Benoît-du-Sault

mercredi 12 août 2026 · Saint-Benoît-du-Sault

Exposition Peindre l’Art du Temps Saint-Benoît-du-Sault

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
9 Rue Émile Guinnepain
Ville
36170 Saint-Benoît-du-Sault
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Saint-Benoît-du-Sault

Exposition Peindre l’Art du Temps

9 Rue Émile Guinnepain Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Les Délires de Lulette (LDDL) et Yann Partisan de l’Art (YPA) vous invitent à venir découvrir leur nouvelle collection 2026, créations colorées à la Maison des Voyageurs de Saint Benoît du Sault.
Laissez votre imaginaire se perdre dans les déséquilibres contrôlés d’YPA, voyager avec la série Viva Mexico de LDDL, plonger dans les chassés-croisés d’YPA ou encore découvrir la série George Sand, à la manière de LDDL, telle une élégante ou une Pachamama…
Si leurs univers sont différents, l’art du recyclage les réunit. Techniques mixtes sur multisupports.
Vernissage le 13 août à 19h.
Création sur place par les artistes
N’hésitez pas à venir prendre un coup de couleurs.   .

9 Rue Émile Guinnepain Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 10 16 95 

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English :

We’re delighted to bring our colorful creations back to the Maison des Voyageurs in Saint Benoît du Sault, with our new collection.
Niora takes you on a journey to Colombia, where Les Pachamama and Les Dessins Géométriques began for

L’événement Exposition Peindre l’Art du Temps Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-08-07 par Destination Brenne

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