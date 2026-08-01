Informations pratiques

Saint-Benoît-du-Sault

Exposition Peindre l’Art du Temps

9 Rue Émile Guinnepain Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Les Délires de Lulette (LDDL) et Yann Partisan de l’Art (YPA) vous invitent à venir découvrir leur nouvelle collection 2026, créations colorées à la Maison des Voyageurs de Saint Benoît du Sault.

Laissez votre imaginaire se perdre dans les déséquilibres contrôlés d’YPA, voyager avec la série Viva Mexico de LDDL, plonger dans les chassés-croisés d’YPA ou encore découvrir la série George Sand, à la manière de LDDL, telle une élégante ou une Pachamama…

Si leurs univers sont différents, l’art du recyclage les réunit. Techniques mixtes sur multisupports.

Vernissage le 13 août à 19h.

Création sur place par les artistes

N’hésitez pas à venir prendre un coup de couleurs. .

9 Rue Émile Guinnepain Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 10 16 95

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English :

We’re delighted to bring our colorful creations back to the Maison des Voyageurs in Saint Benoît du Sault, with our new collection.

Niora takes you on a journey to Colombia, where Les Pachamama and Les Dessins Géométriques began for

L’événement Exposition Peindre l’Art du Temps Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-08-07 par Destination Brenne