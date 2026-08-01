L’évolution de la vie économique et sociale à saint Benoût au 19e S Saint-Benoît-du-Sault
jeudi 13 août 2026 · Saint-Benoît-du-Sault
Informations pratiques
Saint-Benoît-du-Sault
L’évolution de la vie économique et sociale à saint Benoût au 19e S
Rue du Nord Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Chantal Gerbaud vous présente une conférence sur la vie à Saint Benoît au 19ème siècle, en réalité de la Révolution Française à 1914.
Chantal Gerbaud ne traite pas des modifications architecturales et spatiales mais des évolutions économiques et sociales . Les sources sont essentiellement les comptes- rendus des conseils municipaux de l’époque et les recensements.
La conférence durera une heure suivie comme à l’accoutumée d’un apéro convivial. Ceux qui souhaitent participer à ciné de campagne auront le temps de s’y rendre . 3 .
Rue du Nord Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire c.deliresmondes@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chantal Gerbaud presents the history of Jews in France in the 19th century.
L’événement L’évolution de la vie économique et sociale à saint Benoût au 19e S Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-08-06 par Destination Brenne
À voir aussi à Saint-Benoît-du-Sault (Indre)
- Exposition Peindre l’Art du Temps Saint-Benoît-du-Sault 12 août 2026
- Brocante à Saint-Benoît Saint-Benoît-du-Sault 14 août 2026
- Fête du 15 août Saint-Benoît-du-Sault 15 août 2026
- Un Conseil ? Saint-Benoît-du-Sault 21 août 2026
- Foire bovine Saint-Benoît-du-Sault 26 août 2026