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L’évolution de la vie économique et sociale à saint Benoût au 19e S Saint-Benoît-du-Sault

jeudi 13 août 2026 · Saint-Benoît-du-Sault

L’évolution de la vie économique et sociale à saint Benoût au 19e S Saint-Benoît-du-Sault

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue du Nord
Ville
36170 Saint-Benoît-du-Sault
Département
Indre
Tarif
3 3 5 3 Tarif de base plein tarif

Saint-Benoît-du-Sault

L’évolution de la vie économique et sociale à saint Benoût au 19e S

Rue du Nord Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Chantal Gerbaud vous présente une conférence sur la vie à Saint Benoît au 19ème siècle, en réalité de la Révolution Française à 1914.
Chantal Gerbaud ne traite pas des modifications architecturales et spatiales mais des évolutions économiques et sociales . Les sources sont essentiellement les comptes- rendus des conseils municipaux de l’époque et les recensements.
La conférence durera une heure suivie comme à l’accoutumée d’un apéro convivial. Ceux qui souhaitent participer à ciné de campagne auront le temps de s’y rendre . 3  .

Rue du Nord Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire   c.deliresmondes@orange.fr

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English :

Chantal Gerbaud presents the history of Jews in France in the 19th century.

L’événement L’évolution de la vie économique et sociale à saint Benoût au 19e S Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-08-06 par Destination Brenne

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