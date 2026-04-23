Exposition Peintres des Armées rue Audebert Passage des Amériques Rochefort
Exposition Peintres des Armées rue Audebert Passage des Amériques Rochefort mardi 28 juillet 2026.
Rochefort
Exposition Peintres des Armées
rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-28
Les peintres des Armées, dont ceux de la gendarmerie, sont des artistes graphiques, sculpteurs ou photographes sélectionnés dans le cadre réglementaire des peintres des armées.
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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
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English : Exhibition Painters of the Armed Forces
Painters of the gendarmerie, graphic artists, sculptors or photographers, are part of the system of army painters, alongside those of the navy.
L’événement Exposition Peintres des Armées Rochefort a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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