Exposition Peintres des Armées rue Audebert Passage des Amériques Rochefort

Rochefort

Exposition Peintres des Armées

rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-28

Les peintres des Armées, dont ceux de la gendarmerie, sont des artistes graphiques, sculpteurs ou photographes sélectionnés dans le cadre réglementaire des peintres des armées.

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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : Exhibition Painters of the Armed Forces

Painters of the gendarmerie, graphic artists, sculptors or photographers, are part of the system of army painters, alongside those of the navy.

L’événement Exposition Peintres des Armées Rochefort a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan