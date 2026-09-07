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Exposition peintres et sculpteurs de Burgos, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

dimanche 18 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Exposition peintres et sculpteurs de Burgos, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Exposition peintres et sculpteurs de Burgos 18 octobre – 8 novembre Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Cette exposition présente les œuvres de la Guilde des artistes plasticiens de Burgos et invite à découvrir la diversité de la création artistique contemporaine espagnole.

PEINTRES
Fernando Arahuetes
Beatriz Marcos
Rafael Mediavilla
Luiso Orte
Fran del Hoyo
Ismael Alí de Unzaga

SCULPTEURS
José Luis Ramos
Oskar Díaz

Renseignements : Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr

En écho au spectacle L’Espagne vue par les compositeurs français

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
En partenariat avec la mission relations internationales de la Ville et le Comité de Jumelage, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Pessac-Burgos

DR

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