Exposition peintres et sculpteurs de Burgos, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
dimanche 18 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
Exposition peintres et sculpteurs de Burgos 18 octobre – 8 novembre Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00
Cette exposition présente les œuvres de la Guilde des artistes plasticiens de Burgos et invite à découvrir la diversité de la création artistique contemporaine espagnole.
PEINTRES
Fernando Arahuetes
Beatriz Marcos
Rafael Mediavilla
Luiso Orte
Fran del Hoyo
Ismael Alí de Unzaga
SCULPTEURS
José Luis Ramos
Oskar Díaz
Renseignements : Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr
En écho au spectacle L’Espagne vue par les compositeurs français
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
En partenariat avec la mission relations internationales de la Ville et le Comité de Jumelage, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Pessac-Burgos
DR
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