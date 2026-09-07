Exposition peintres et sculpteurs de Burgos, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Exposition peintres et sculpteurs de Burgos 18 octobre – 8 novembre Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Cette exposition présente les œuvres de la Guilde des artistes plasticiens de Burgos et invite à découvrir la diversité de la création artistique contemporaine espagnole.

PEINTRES

Fernando Arahuetes

Beatriz Marcos

Rafael Mediavilla

Luiso Orte

Fran del Hoyo

Ismael Alí de Unzaga

SCULPTEURS

José Luis Ramos

Oskar Díaz

Renseignements : Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr

En écho au spectacle L’Espagne vue par les compositeurs français

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

En partenariat avec la mission relations internationales de la Ville et le Comité de Jumelage, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Pessac-Burgos

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