Exposition peinture Elodie Pinchon et Clémence Alexandre

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-09 2026-04-16

Exposition peinture Elodie Pinchon et Clémence Alexandre.

Deux univerts différents qui se réunissent à l’occasion de notre expo.

Ce sont deux artistes autodidactes. Chacun sa création à la fois moderne et intemporelle, c’est une exposition differente de ce que l’on voit habituellement.

Nous vous attendons nombreux.

Exposition peinture Elodie Pinchon et Clémence Alexandre.

Deux univerts différents qui se réunissent à l’occasion de notre expo.

Ce sont deux artistes autodidactes. Chacun sa création à la fois moderne et intemporelle, c’est une exposition differente de ce que l’on voit habituellement.

Nous vous attendons nombreux. .

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 58 04 officedelaculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Elodie Pinchon and Clémence Alexandre painting exhibition.

Two different worlds coming together for our exhibition.

Both are self-taught artists. Each with his own modern yet timeless creation, this is a different exhibition from what we usually see.

We look forward to seeing you there.

L’événement Exposition peinture Elodie Pinchon et Clémence Alexandre Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre