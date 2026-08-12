Exposition peinture et photographie Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Abbaye · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Exposition peinture et photographie
Rue de l’Abbaye Cloître de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Galerie Nomade 79 est heureuse de participer aux Journées européennes du patrimoine à Saint-Maixent-l’École.
À cette occasion, elle présentera les œuvres de trois photographes et de deux artistes peintres, invitant les visiteurs à découvrir un dialogue entre photographie et peinture dans un cadre patrimonial exceptionnel.
Gratuit. Sans réservation. .
Rue de l’Abbaye Cloître de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Exposition peinture et photographie
L’événement Exposition peinture et photographie Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
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