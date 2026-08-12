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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Exposition peinture et photographie Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Abbaye · Saint-Maixent-l'École

Exposition peinture et photographie Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Abbaye
Adresse
Cloître de l'Abbaye
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Exposition peinture et photographie

Rue de l’Abbaye Cloître de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La Galerie Nomade 79 est heureuse de participer aux Journées européennes du patrimoine à Saint-Maixent-l’École.
À cette occasion, elle présentera les œuvres de trois photographes et de deux artistes peintres, invitant les visiteurs à découvrir un dialogue entre photographie et peinture dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Gratuit. Sans réservation.   .

Rue de l’Abbaye Cloître de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 

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English : Exposition peinture et photographie

L’événement Exposition peinture et photographie Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre

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