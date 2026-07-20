UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Croix

Exposition Peinture et Sculpture Nele Gesa Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix

samedi 1 août 2026 · Ancien Monastère de Sainte-Croix · Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ancien Monastère de Sainte-Croix
Adresse
54 place de l'Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France
Ville
26150 Sainte-Croix
Département
Drôme
Tarif
gratuit

Sainte-Croix

Exposition Peinture et Sculpture Nele Gesa

Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme

Tarif : – – EUR

gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Une œuvre contemplative où abstraction et nature se rencontrent dans un dialogue sensible.
  .

Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06  contact@le-monastere.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A contemplative work in which abstraction and nature come together in a sensitive dialogue.

L’événement Exposition Peinture et Sculpture Nele Gesa Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à Sainte-Croix (Drôme)