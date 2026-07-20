Exposition Peinture et Sculpture Nele Gesa Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix
samedi 1 août 2026 · Ancien Monastère de Sainte-Croix · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Exposition Peinture et Sculpture Nele Gesa
Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme
Tarif : – – EUR
gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Une œuvre contemplative où abstraction et nature se rencontrent dans un dialogue sensible.
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Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
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English :
A contemplative work in which abstraction and nature come together in a sensitive dialogue.
L’événement Exposition Peinture et Sculpture Nele Gesa Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois
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