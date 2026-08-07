AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais
Exposition peinture Ferrières-en-Gâtinais
vendredi 7 août 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Exposition peinture
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Exposition peinture
Découvrez l’exposition acrylique de Gilberte Dorard les 7, 8 et 9 août prochains à la galerie de la Rue de l’Art. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 47 32
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English :
Painting exhibition
L’événement Exposition peinture Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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