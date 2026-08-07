Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Exposition peinture

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Exposition peinture

Découvrez l’exposition acrylique de Gilberte Dorard les 7, 8 et 9 août prochains à la galerie de la Rue de l’Art. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 47 32

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English :

Painting exhibition

L’événement Exposition peinture Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS