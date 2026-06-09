Exposition peinture Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur
Exposition peinture Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur jeudi 1 octobre 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Exposition peinture
Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 15:00:00
fin : 2026-10-31 18:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Monsieur Coumet, artiste souhaite partager ses œuvres à travers une exposition de peinture sur le Pays Toy et la vallée des Gaves.
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Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org
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English :
Mr. Coumet, artist, wishes to share his work through an exhibition of paintings on the Pays Toy and the Vallée des Gaves.
L’événement Exposition peinture Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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