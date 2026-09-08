Exposition peinture : Vana Terzian Galerie M Paris

Informations pratiques

Son travail porte un regard attentif sur ces objets banals et ces moments passagers que l’on ne remarque plus.

À travers cette exposition, elle saisit les objets ordinaires et les moments ignorés pour leur offrir une forme d’éternité.

Vernissage le jeudi 24 septembre 2026 à partir de 18h30

Horaires : 11h à 18h (du vendredi 25 au mercredi 30)

Vana Terzian, artiste d’origine arméno-libanaise installée à Paris depuis dix ans, explore par le dessin et la peinture la poésie du quotidien.

Du jeudi 24 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T18:00:00+02:00;2026-09-29T11:00:00+02:00_2026-09-29T18:00:00+02:00;2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T18:00:00+02:00

Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris

https://galeriem.eu/amis/Vana_Terzian.php



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