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AGENDA · Châteauneuf-de-Galaure

Exposition Peintures & Sculptures Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

samedi 11 juillet 2026 · Prieuré de Charrière · Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Prieuré de Charrière
Adresse
1125 charriere
Ville
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Département
Drôme
Tarif

Châteauneuf-de-Galaure

Exposition Peintures & Sculptures

Prieuré de Charrière 1125 charriere Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12

Exposition à découvrir ! Le vernissage aura lieu le samedi 11 juillet à 18H.
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Prieuré de Charrière 1125 charriere Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 87 22 01  spectacleacharriere@gmail.com

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English :

Exhibition: %E0 d%E9couvrir! The opening reception will take place on Saturday, July 11, at %E0 6:00 p.m.

L’événement Exposition Peintures & Sculptures Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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