Exposition Peintures & Sculptures Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Exposition Peintures & Sculptures

Prieuré de Charrière 1125 charriere Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Exposition à découvrir ! Le vernissage aura lieu le samedi 11 juillet à 18H.

.

Prieuré de Charrière 1125 charriere Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 87 22 01 spectacleacharriere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: %E0 d%E9couvrir! The opening reception will take place on Saturday, July 11, at %E0 6:00 p.m.

L’événement Exposition Peintures & Sculptures Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche