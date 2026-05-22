Aix-en-Provence

Exposition Pellegrin L’art de la Joaillerie, de la Matière à la Lumière

Du 04/06 au 04/07/2026 du lundi au samedi de 10h à 19h. 17 place Saint-Honoré Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-06-04

La Maison Pellegrin présente De la matière à la lumière , une exposition mêlant haute joaillerie, savoir-faire artisanal et création contemporaine autour des univers de Morgane Baroghel-Crucq et Laurentine Périlhou.

La Maison Pellegrin présente à Aix-en-Provence l’exposition De la matière à la lumière , une immersion sensible dans l’univers de la haute joaillerie et de la création contemporaine.



Pensée autour du dialogue entre matière, lumière, artisanat et émotion, l’exposition met en scène des pièces joaillières exceptionnelles de la Maison Pellegrin aux côtés des œuvres des artistes Morgane Baroghel-Crucq et Laurentine Périlhou.



À travers une scénographie immersive, bijoux, textures, gestes et matières se répondent dans un parcours mêlant savoir-faire, création et transmission. .

17 place Saint-Honoré Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 20 90 hello@pellegrin.fr

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English :

Maison Pellegrin presents De la matière à la lumière (From Matter to Light), an exhibition combining haute joaillerie, artisanal know-how and contemporary creation around the worlds of Morgane Baroghel-Crucq and Laurentine Périlhou.

L’événement Exposition Pellegrin L’art de la Joaillerie, de la Matière à la Lumière Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence