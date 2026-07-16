Exposition/Performance Pierre-Elie de Pibrac & Thomas Consani, La Piscine, un lieu d’art et de rencontres, Brest

Informations pratiques

Exposition/Performance Pierre-Elie de Pibrac & Thomas Consani 1 – 29 septembre 2027 La Piscine, un lieu d’art et de rencontres Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-01T14:00:00+02:00 – 2027-09-01T18:30:00+02:00

Fin : 2027-09-29T14:00:00+02:00 – 2027-09-29T18:30:00+02:00

Quand l’image devient photographie

Dans le cadre de la labellisation du Bicentenaire de la photographie, La Piscine, un lieu d’art et de rencontres souhaite présenter une exposition inédite autour du projet Desmemoria du photographe Pierre-Elie de Pibrac, réalisée en collaboration avec son tireur Thomas Consani.

Pensée comme une expérience immersive et vivante, l’exposition interroge la relation essentielle entre le photographe et le laboratoire, en mettant au centre du projet la matérialité même de l’image photographique. Au cœur de l’espace sera installée une vaste tente-chambre noire dans laquelle des tirages seront réalisés en direct. Les visiteurs pourront y pénétrer librement afin d’assister aux différentes étapes du tirage et aux échanges entre le photographe et son tireur : choix des contrastes, densité des noirs, texture des papiers, construction du regard.

Autour de cette chambre noire vivante seront présentés des tirages encadrés issus de Desmemoria, projet réalisé à Cuba entre 2016 et 2017 après plusieurs mois d’immersion au sein des villages sucriers cubains. Des œuvres vidéo inédites, jamais montrées jusqu’à présent, viendront prolonger cette exploration sensible du territoire et de la mémoire. Des extraits d’un documentaire consacré à la relation entre Pierre-Elie de Pibrac et Thomas Consani accompagneront également le parcours.

Cette exposition souhaite rappeler que la photographie ne se résume pas à la prise de vue mais qu’elle est aussi un temps long de fabrication, de recherche et de transmission. Le projet met particulièrement en lumière le travail de Thomas Consani, tireur traditionnel argentique noir et blanc au laboratoire PICTO, récemment sélectionné dans le programme « Maîtres d’art – Élèves » du ministère de la Culture pour son savoir-faire d’exception autour du tirage à l’agrandisseur noir et blanc. Cette distinction, qui reconnaît pour la première fois le métier de tireur photographique au sein de ce dispositif dédié à la transmission des métiers d’art, souligne l’importance patrimoniale et artistique de ces gestes de laboratoire.

La collaboration entre Thomas Consani et Pierre-Elie de Pibrac s’est construite au fil des années autour d’une recherche exigeante sur la matérialité de l’image. Ensemble, ils développent une approche du tirage pensée comme un véritable prolongement du travail photographique : choix des papiers, fabrication de supports spécifiques, recherches autour des émulsions, travail des noirs, de la lumière et des textures afin que chaque image trouve sa forme la plus juste. Le travail de Pierre-Elie de Pibrac, fondé sur de longues immersions documentaires et une réflexion plastique approfondie, se prolonge ainsi dans le laboratoire, où l’image continue de se construire jusqu’à devenir un objet physique et sensible.

À travers ce projet, La Piscine souhaite faire découvrir au public la dimension profondément humaine, collaborative et sensible du processus photographique, en donnant à voir ce qui demeure habituellement invisible : la naissance de l’image.

La Piscine, un lieu d’art et de rencontres 170 rue Jean Jaurès 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0664441484 http://lapiscinelab.com http://@lapiscine.lab Ici, on ne nage plus dans l’eau, mais dans les idées, les images, les mots. Dans ce lieu réinventé, au cœur de Brest, nous faisons le pari que l’art peut relier, ouvrir, transformer.

La Piscine, c’est un espace collectif porté par l’association Human Soul, d’intérêt général, fondée par deux artistes (Anne-Laure Maison & Michel Cam) pour qui créer, c’est donner une voix, une forme, une présence à celles et ceux que l’on n’entend pas toujours.

Ici, l’art est un langage universel, un lien, un moyen de faire dialoguer les différences. Un espace d’expérimentation, d’écoute, d’altérité. Un endroit où les frontières s’effacent, où les artistes d’ici et d’ailleurs croisent leurs visions, et où le public est invité à plonger, sans crainte, dans l’inconnu.

La Piscine, c’est un volume à remplir de créations, de récits, de présences. Un lieu d’émergence et de rencontre, dans un quartier vibrant, populaire, cosmopolite. Un lieu pour se questionner, s’émouvoir, imaginer autrement le monde.

Bienvenue à La Piscine. Ici, l’art est un mouvement. L’art est un lien. L’art est un engagement. Tram: Octroi, Pilier Rouge

Parking: Kerfautras

Quand l’image devient photographie

©Pierre-Elie de Pibrac