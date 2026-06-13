La roue giratoire Cirque Brest
La roue giratoire Cirque Brest vendredi 7 août 2026.
Brest
La roue giratoire Cirque
Place Guérin Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Entre performance physique et poésie du vertige, ce spectacle hypnotique nous entraîne au cœur d’une danse de l’instabilité riche en sensations fortes.
Informations pratiques
Spectacle proposé par la Compagnie Les Filles du Renard Pâle (Châlons-en-Champagne).
Durée 25 minutes. .
Place Guérin Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English :
L’événement La roue giratoire Cirque Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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