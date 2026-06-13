Brest

La roue giratoire Cirque

Place Guérin Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Entre performance physique et poésie du vertige, ce spectacle hypnotique nous entraîne au cœur d’une danse de l’instabilité riche en sensations fortes.

Informations pratiques

Spectacle proposé par la Compagnie Les Filles du Renard Pâle (Châlons-en-Champagne).

Durée 25 minutes. .

Place Guérin Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English :

L’événement La roue giratoire Cirque Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue