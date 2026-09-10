Exposition permanente : Plus de 30 000 objets archéologiques mis au jour !, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Exposition permanente : Plus de 30 000 objets archéologiques mis au jour ! 19 et 20 septembre Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

44 années de fouilles…

Depuis 1982, plus de 30 000 objets archéologiques ont été révélés par les campagnes de fouilles pilotées par l’association les Amis du vieux château de Brie-Comte-Robert.

Une exposition permanente, créée et gérée par l’association, assure la valorisation des découvertes ainsi que les recherches historiques conduites avec passion par les bénévoles.

Tout ce travail a révélé une grande diversité d’objets datés du XIIe siècle à nos jours.

Cette exposition invite le public à découvrir la fonction essentielle que jouent le château et la ville de Brie-Comte-Robert depuis le Moyen-Âge.

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Exposition « Plus de 30 000 objets archéologiques mis au jour ! »

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