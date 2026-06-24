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EXPOSITION  PETITS FORMATS  À TAULIGNAN Place du Pradou Taulignan

EXPOSITION  PETITS FORMATS  À TAULIGNAN Place du Pradou Taulignan vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Place du Pradou
Adresse
Chapelle du Pradou
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Taulignan

EXPOSITION  PETITS FORMATS  À TAULIGNAN

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Comme chaque année, c’est le rendez-vous des  Petits Formats 
Entrée libre Vernissage samedi 04/07 à 18h30
  .

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@taulignanarts.fr

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English :

As it is every year, it’s time for the %AB%A0Petits Formats%A0%BB event
Free admission Opening reception on Saturday, July 4, at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION  PETITS FORMATS  À TAULIGNAN Taulignan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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