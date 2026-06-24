EXPOSITION PETITS FORMATS À TAULIGNAN Place du Pradou Taulignan vendredi 3 juillet 2026.

Taulignan

EXPOSITION PETITS FORMATS À TAULIGNAN

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Comme chaque année, c’est le rendez-vous des Petits Formats

Entrée libre Vernissage samedi 04/07 à 18h30

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Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr

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English :

As it is every year, it’s time for the %AB%A0Petits Formats%A0%BB event

Free admission Opening reception on Saturday, July 4, at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION PETITS FORMATS À TAULIGNAN Taulignan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes