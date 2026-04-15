EXPOSITION PHILIPPE DUWALD Pesmes
EXPOSITION PHILIPPE DUWALD Pesmes samedi 9 mai 2026.
Pesmes
EXPOSITION PHILIPPE DUWALD
SALLES DES VOÛTES Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-09
EXPOSITION PEINTURES & SCULPTURES PHILIPPE DUWALD
Philippe DUWALD vous invite à un voyage autour du monde à travers ses peintures, paysages & marines semi-abstraits empreints de poésie, mais aussi à une réflexion sur les peuplades oubliées avec ses sculptures engagées.
Salles des Voûtes de PESMES
Du 09 mai au 21 mai 2026,
Tous les jours de 14h00 à 18h00, entrée gratuite ) .
SALLES DES VOÛTES Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 99 24 42 philippeduwald@gmail.com
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English : EXPOSITION PHILIPPE DUWALD
L’événement EXPOSITION PHILIPPE DUWALD Pesmes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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