Pesmes

EXPOSITION PHILIPPE DUWALD

SALLES DES VOÛTES Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-09

EXPOSITION PEINTURES & SCULPTURES PHILIPPE DUWALD

Philippe DUWALD vous invite à un voyage autour du monde à travers ses peintures, paysages & marines semi-abstraits empreints de poésie, mais aussi à une réflexion sur les peuplades oubliées avec ses sculptures engagées.

Salles des Voûtes de PESMES

Du 09 mai au 21 mai 2026,

Tous les jours de 14h00 à 18h00, entrée gratuite ) .

SALLES DES VOÛTES Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 99 24 42 philippeduwald@gmail.com

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English : EXPOSITION PHILIPPE DUWALD

L’événement EXPOSITION PHILIPPE DUWALD Pesmes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY