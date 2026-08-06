Exposition Philomino Micro-Folie de Surgères Surgères

Informations pratiques

Surgères

Exposition Philomino

Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-14

Dans le cadre du festival des écritures, retrouvez l’exposition Philomino , avec les illustrations originales de Mai Li Bernard extraites de son livre L’abeille de Saint Simon , écrit par Alice Brière-Haquet et à paraitre aux éditions 3oeil.

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Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

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English :

As part of the %E9critures festival, check out the “%AB Philomino %BB” exhibition, featuring original illustrations by Mai Li Bernard from her book *L’abeille de Saint Simon*, %E9written by Alice Bri%E8re-Haquet and %E0 to be published by %E9ditions 3oeil.

L’événement Exposition Philomino Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin