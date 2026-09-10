EXPOSITION photo « À la découverte des géants », Café du Vivier, 241 rue Francisco Ferrer – 59450 Sin le Noble, Sin-le-Noble

Informations pratiques

EXPOSITION photo « À la découverte des géants » 19 et 20 septembre Café du Vivier, 241 rue Francisco Ferrer – 59450 Sin le Noble Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le CAPS vous invite à la découverte des Géants de Sin-le-Noble à l’occasion des Journées du Patrimoine, à travers des photographies mais aussi des panneaux didactiques racontant leur histoire. Nos géants, qui processionnent tous les ans à la ducasse, sont le lien entre les générations : les enfants sont émerveillés devant leur taille et les plus anciens, ancrés dans la tradition locale et la nostalgie. Nos géants, c’est la fête qui s’empare de la ville, d’une population en liesse qui, l’espace d’un défilé, renoue avec ses traditions les plus anciennes, révélatrices de la richesse des hommes et des femmes de Sin-le-Noble

Organisé par le Centre Artistique Populaire Sinois.

Lieu : Café Brasserie du Vivier

241 rue Francisco Ferrer – 59450 Sin le Noble

renseignements : 06 47 89 52 41

Café du Vivier, 241 rue Francisco Ferrer – 59450 Sin le Noble 241 rue Francisco Ferrer – 59450 Sin le Noble Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France

Le CAPS vous invite à la découverte des Géants de Sin-le-Noble à l’occasion des Journées du Patrimoine, à travers des photographies mais aussi des panneaux didactiques racontant leur histoire.

©