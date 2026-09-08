Expositions : Mémoires du Marais, Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble, Sin-le-Noble

dimanche 20 septembre 2026 · Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble · Sin-le-Noble

Informations pratiques

Expositions : Mémoires du Marais Dimanche 20 septembre, 09h00 Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’association Marais Accueil, en collaboration avec l’amicale des sapeurs-pompiers, propose :

– Exposition d’anciens outils de maraîchage.

– Exposition d’anciennes photos du quartier du Marais et du mobilier d’école du début du 20ème siècle.

– Exposition d’accessoires et de casques de pompiers.

– Présence des géants Potleau et Jeannot.

– Exposition d’anciennes voitures de collection

Renseignements : 06 15 05 12 45

Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble rue Longue 59450 Sin le Noble Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France

L’association Marais Accueil, en collaboration avec l’amicale des sapeurs-pompiers, propose plusieurs expositions.

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