Expositions : Mémoires du Marais, Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble, Sin-le-Noble
dimanche 20 septembre 2026 · Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble · Sin-le-Noble
Informations pratiques
Expositions : Mémoires du Marais Dimanche 20 septembre, 09h00 Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
L’association Marais Accueil, en collaboration avec l’amicale des sapeurs-pompiers, propose :
– Exposition d’anciens outils de maraîchage.
– Exposition d’anciennes photos du quartier du Marais et du mobilier d’école du début du 20ème siècle.
– Exposition d’accessoires et de casques de pompiers.
– Présence des géants Potleau et Jeannot.
– Exposition d’anciennes voitures de collection
Renseignements : 06 15 05 12 45
Église du quartier du Marais – rue Longue 59450 Sin le Noble rue Longue 59450 Sin le Noble Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France
L’association Marais Accueil, en collaboration avec l’amicale des sapeurs-pompiers, propose plusieurs expositions.
©
À voir aussi à Sin-le-Noble (Nord)
- Mécanique et Traditions : Le Deudeuche Club Dévoile ses Secrets, Atelier de la 2CV, Sin-le-Noble 20 septembre 2026
- Balade urbaine sur les traces de l’histoire du quartier des Épis, Jardins familiaux de la Grelinette,, Sin-le-Noble 20 septembre 2026
- Événement Nature & Vous Imaginer un potager durable et vivant Sin-le-Noble 3 octobre 2026
- Théâtre de Sin-le-Noble The Depeche Mode Experience Sin-le-Noble 16 octobre 2026
- Événement Nature & Vous Saveurs d’automne dans l’assiette Sin-le-Noble 17 octobre 2026