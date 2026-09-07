Mécanique et Traditions : Le Deudeuche Club Dévoile ses Secrets, Atelier de la 2CV, Sin-le-Noble

Informations pratiques

Mécanique et Traditions : Le Deudeuche Club Dévoile ses Secrets Dimanche 20 septembre, 10h00 Atelier de la 2CV Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les passionnés de voitures anciennes apprécieront l’exposition de 2CV et la sortie du géant Pierre Boulanger à l’atelier 2CV, rue Marcel Sembat. Restauration et buvette sur place. Pour plus de renseignements, contactez le 07 82 31 79 60.

– Exposition des 2 CV et du géant Pierre Boulanger

– Démonstration du fonctionnement d’un moteur de 2CV

– Exposition photos du club de la 2 CV

– Exposition photo et présentation de l’association « Étoile Cycliste »

Organisé par l’association du Deudeuche Club Sinois en collaboration avec l’association, de l’Étoile Cycliste

Lieu : Atelier de la 2CV rue Marcel Sembat

Renseignements : 07 82 31 79 60

Atelier de la 2CV rue Marcel Sembat 59450 Sin le Noble Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France

Les passionnés de voitures anciennes apprécieront l’exposition de 2CV et la sortie du géant Pierre Boulanger à l’atelier 2CV, rue Marcel Sembat. Restauration et buvette sur place. Pour plus de le 07 …

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