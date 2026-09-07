Mécanique et Traditions : Le Deudeuche Club Dévoile ses Secrets, Atelier de la 2CV, Sin-le-Noble
dimanche 20 septembre 2026 · Atelier de la 2CV · Sin-le-Noble
Informations pratiques
Mécanique et Traditions : Le Deudeuche Club Dévoile ses Secrets Dimanche 20 septembre, 10h00 Atelier de la 2CV Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Les passionnés de voitures anciennes apprécieront l’exposition de 2CV et la sortie du géant Pierre Boulanger à l’atelier 2CV, rue Marcel Sembat. Restauration et buvette sur place. Pour plus de renseignements, contactez le 07 82 31 79 60.
– Exposition des 2 CV et du géant Pierre Boulanger
– Démonstration du fonctionnement d’un moteur de 2CV
– Exposition photos du club de la 2 CV
– Exposition photo et présentation de l’association « Étoile Cycliste »
Organisé par l’association du Deudeuche Club Sinois en collaboration avec l’association, de l’Étoile Cycliste
Lieu : Atelier de la 2CV rue Marcel Sembat
Renseignements : 07 82 31 79 60
Atelier de la 2CV rue Marcel Sembat 59450 Sin le Noble Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France
Les passionnés de voitures anciennes apprécieront l’exposition de 2CV et la sortie du géant Pierre Boulanger à l’atelier 2CV, rue Marcel Sembat. Restauration et buvette sur place. Pour plus de le 07 …
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