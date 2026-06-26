Joué-lès-Tours

Exposition photo Escapade normande

2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-26 08:30:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Cette exposition est le fruit d’un séjour de quatre jours dans le département de la Manche, réalisé par les participants des ateliers photo de l’association. Une trentaine de clichés invite à découvrir les paysages normands à travers le regard et la sensibilité de chacun.

Cette exposition est le fruit d’un séjour de quatre jours dans le département de la Manche, réalisé par les participants des ateliers photo de l’association. Une trentaine de clichés invite à découvrir les paysages normands à travers le regard et la sensibilité de chacun.

Au sein de Joué Accueil, les ateliers photo permettent de s’initier aux techniques de prise de vue, à la composition de l’image et au post-traitement, en salle comme lors de sorties sur le terrain. En complément de cette escapade normande, une douzaine de photos retracent les autres sorties organisées en 2025/2026, notamment à Tours, au zoo de La Flèche ou encore à Chédigny. .

2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire joueaccueil@orange.fr

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English :

This exhibition is the result of a four-day trip to the Manche department, organized by participants in the association’s photography workshops. Some thirty photographs invite you to discover the landscapes of Normandy through the eyes and sensibilities of each photographer.

L’événement Exposition photo Escapade normande Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-17 par ADT 37