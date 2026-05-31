Exposition photo et musique d’Oleñka Carrasco et la Chica, lauréates de la 7ème édition du Prix Swiss Life à 4 mains – Fondation MRO Arles, Fondation Manuel Rivera Ortiz, Arles

Exposition photo et musique d’Oleñka Carrasco et la Chica, lauréates de la 7ème édition du Prix Swiss Life à 4 mains – Fondation MRO Arles 1 septembre – 4 octobre Fondation Manuel Rivera Ortiz Bouches-du-Rhône

Espace limité à 20 personnes, casques audio à prendre à l’accueil pour une immersion musicale. Programmation partenaire des Rencontres de la photographies

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est l’œuvre lauréate du Prix Swiss Life à 4 mains 2026-2027, 7e édition. Ce prix artistique, unique en France, est attribué par la Fondation Swiss Life. Il récompense tous les 2 ans le projet de création croisée et originale d’un.e photographe et d’un.e compositeur.trice.

» Nous développons, à quatre mains, une traversée sensorielle de l’exil, où image et musique deviennent des langages capables de circuler au-delà des frontières. Le projet prend racine à El Callao, au Venezuela, territoire façonné par les migrations antillaises liées à l’exploitation aurifère. Le carnaval, le calypso et le créole y portent la mémoire vivante de ces circulations, aujourd’hui mises en tension avec l’un des plus grands exodes contemporains, avec près de 7,9 millions de Vénézuéliens ayant quitté leur pays.

Le projet se déploie en quatre chapitres, écrits depuis trois territoires — Guadeloupe, Trinidad et Tobago, Guyane française — et un territoire fantasmé : le Venezuela. Chacun constitue un espace de recherche et de reconnexion, où nous sommes allées chercher, dans les sons, les corps et les rituels, ce qui nous relie encore à notre pays, maintenu dans la mémoire et la sensation.

Ces déplacements dessinent une cartographie sensible, faite d’échos, de correspondances et de décalages. Entre proximité et distance, présence et absence, le projet explore ce qui persiste, se transforme ou se déplace lorsque l’on vit hors de sa terre. Il propose ainsi une forme ouverte, où l’expérience de l’exil se recompose à travers des fragments, entre imaginaire et mémoire. »

Oleñka Carrasco et la Chica

Fondation Manuel Rivera Ortiz 18 rue de la Calade 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est l’œuvre lauréate du Prix Swiss Life à 4 mains 2026-2027, 7e édition. Ce prix artistique, unique en France, est attribué par la Fondation Il 2…

©Oleñka Carrasco