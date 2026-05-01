Exposition Photo Haïku Bonnat
Exposition Photo Haïku Bonnat mardi 26 mai 2026.
Bonnat
Exposition Photo Haïku
2 Bis Place de la Fontaine Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-05-26
Exposition Photo Haïku de Patrick BRAVIN
Du 26 Mai au 18 Juin
Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque ( mardi, mercredi, vendredi 9h 12 et 14h 18 jeudi samedi 9h 12)
–>Mille Pages médiathèque .
2 Bis Place de la Fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 09 66 bibliotheque.bonnat@orange.fr
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English : Exposition Photo Haïku
L’événement Exposition Photo Haïku Bonnat a été mis à jour le 2026-05-11 par Portes de la Creuse en Marche
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