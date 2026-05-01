Bonnat

Exposition Photo Haïku

2 Bis Place de la Fontaine Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-05-26

Exposition Photo Haïku de Patrick BRAVIN

Du 26 Mai au 18 Juin

Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque ( mardi, mercredi, vendredi 9h 12 et 14h 18 jeudi samedi 9h 12)

–>Mille Pages médiathèque .

2 Bis Place de la Fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 09 66 bibliotheque.bonnat@orange.fr

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English : Exposition Photo Haïku

L’événement Exposition Photo Haïku Bonnat a été mis à jour le 2026-05-11 par Portes de la Creuse en Marche