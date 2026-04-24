Exposition photo Julie Crenn MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan
Exposition photo Julie Crenn MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan samedi 6 juin 2026.
Argentan
Exposition photo Julie Crenn Lien de compagnie
MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-06-06
Photographe professionnelle en Mayenne, Julie Crenn est
équithérapeute de formation. Passionnée d’image, elle a choisi
d’unir la photographie et le monde animal, présent dans sa
vie depuis toujours. Son travail met en lumière
la relation humain-animal et interroge, avec simplicité et
sincérité, la place du vivant dans nos vies. Cette exposition
prolonge cette démarche en invitant le public à poser un
regard attentif sur ces liens qui nous
unissent aux animaux.
Exposition tout public, accès libre
Exposées sur les grilles du parc de la
Médiathèque François-Mitterrand tout l’été. .
MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
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English : Exposition photo Julie Crenn Lien de compagnie
L’événement Exposition photo Julie Crenn Lien de compagnie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom
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