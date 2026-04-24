Exposition photo Julie Crenn MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Argentan

Exposition photo Julie Crenn Lien de compagnie

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-06-06

Photographe professionnelle en Mayenne, Julie Crenn est

équithérapeute de formation. Passionnée d’image, elle a choisi

d’unir la photographie et le monde animal, présent dans sa

vie depuis toujours. Son travail met en lumière

la relation humain-animal et interroge, avec simplicité et

sincérité, la place du vivant dans nos vies. Cette exposition

prolonge cette démarche en invitant le public à poser un

regard attentif sur ces liens qui nous

unissent aux animaux.

Exposition tout public, accès libre

Exposées sur les grilles du parc de la

Médiathèque François-Mitterrand tout l’été. .

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Exposition photo Julie Crenn Lien de compagnie

L’événement Exposition photo Julie Crenn Lien de compagnie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom