Loches

Exposition photo

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-22

Exposition photographique sur bâche dont le titre est Transparence .

Exposition photographique sur bâche dont le titre est Transparence . .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 92 90 04 renata.caillebot@cpcl.fr

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English :

Photographic exhibition on canvas entitled Transparence .

L’événement Exposition photo Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire