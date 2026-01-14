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Exposition photo Loches

Exposition photo Loches

Exposition photo Loches lundi 22 juin 2026.

Adresse : Avenue des Bas Clos

Ville : 37600 Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Loches

Exposition photo

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-06-22

Exposition photographique sur bâche dont le titre est Transparence .
Exposition photographique sur bâche dont le titre est Transparence .   .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 92 90 04  renata.caillebot@cpcl.fr

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English :

Photographic exhibition on canvas entitled Transparence .

L’événement Exposition photo Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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