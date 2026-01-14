Exposition photo Loches
Exposition photo Loches lundi 22 juin 2026.
Loches
Exposition photo
Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-06-22
Exposition photographique sur bâche dont le titre est Transparence .
Exposition photographique sur bâche dont le titre est Transparence . .
Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 92 90 04 renata.caillebot@cpcl.fr
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English :
Photographic exhibition on canvas entitled Transparence .
L’événement Exposition photo Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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