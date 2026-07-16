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Exposition photo « Renaissance », Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE · La Ciotat

Exposition photo « Renaissance », Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE
Adresse
4 place Esquiros13600 LA CIOTAT
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Exposition photo « Renaissance » 19 et 20 septembre Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la restauration de l’Eden Théâtre vue par le photographe André Grasso.

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette
Venez découvrir la restauration de l’Eden Théâtre vue par le photographe André Grasso.

©Ville de La Ciotat

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