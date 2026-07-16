Exposition photo « Renaissance », Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

Informations pratiques

Exposition photo « Renaissance » 19 et 20 septembre Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la restauration de l’Eden Théâtre vue par le photographe André Grasso.

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette

Venez découvrir la restauration de l’Eden Théâtre vue par le photographe André Grasso.

©Ville de La Ciotat