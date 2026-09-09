Exposition « Photographie et image en archéologie » dans les espaces de travail et de conservation des archéologues, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
Exposition « Photographie et image en archéologie » dans les espaces de travail et de conservation des archéologues 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Centre archéologique ouvre exceptionnellement ses portes afin de faire découvrir les métiers de l’archéologie, les collections conservées et les techniques de recherche.
• Exposition « Photographie et image en archéologie » (Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 14h à 18h)
Gratuit – Tout public
Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines
Le Centre archéologique ouvre exceptionnellement ses portes afin de faire découvrir les métiers de l’archéologie, les collections conservées et les techniques de recherche.
© CD78
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