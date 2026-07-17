Exposition « Photographie et sciences. Témoins des mondes industriels », Pavillon de l’Industrie, Le Creusot

Informations pratiques

Exposition « Photographie et sciences. Témoins des mondes industriels » 7 octobre 2026 – 4 octobre 2027 Pavillon de l’Industrie Saône-et-Loire

Visite incluse dans la visite de l’exposition permanente du Pavillon de l’Industrie. Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit étudiant : 2,75 € / Tarif groupe (plus de 10 personnes) : 4,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T17:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Fin : 2027-10-04T15:00:00+02:00 – 2027-10-04T18:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie (2026-2027), l’Académie François Bourdon (AFB) propose une exposition intitulée « Photographie et Sciences. Témoins des mondes industriels », présentée dans son Pavillon de l’Industrie. Elle vise à mettre en valeur les liens entre pratiques scientifiques et usages photographiques, depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Le fil conducteur de l’exposition est de raconter la photographie comme outil scientifique autant que comme témoin des mondes industriels, en mettant en avant une identité forte ancrée dans le patrimoine industriel du territoire du Creusot, illustrée par les collections de l’AFB, tout en s’inscrivant dans le cadre général du bicentenaire de la photographie lié à la première image réalisée par Nicéphore Nièpce, Point de vue du Gras.

A travers une scénographie construite autour de quatre thématiques, le parcours progresse du plus technique et fondateur (L’invention, la matière, le mouvement) vers le plus contextuel et humain, ancré dans le territoire creusotin.

Pavillon de l’Industrie 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Salle du Jeu de Paume Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 38 https://www.pavillon-industrie.fr/ https://www.facebook.com/academie.francois.bourdon/;https://www.instagram.com/pavillonindustrie/ Implanté dans la salle du jeu de paume du château de la Verrerie au Creusot, le Pavillon de l’Industrie est consacré à la formidable aventure industrielle du Creusot. “Comprendre hier pour imaginer demain”, c’est la vocation de ce lieu. Les personnages principaux de cette saga sont l’acier et les machines mais il y a aussi, comme dans toutes les épopées, des femmes et des hommes courageux, des inventions de génie, des luttes de pouvoir, des pionniers, des évolutions sociales, des révolutions techniques, de la finance, des guerres, des victoires, des déclins et bien sûr des perspectives enthousiasmantes…

Le Pavillon de l’Industrie propose une expérience novatrice. Chaque visiteur dispose de sa propre tablette numérique interactive où deux guides racontent avec complicité cette formidable aventure industrielle d’hier et d’aujourd’hui. Vidéos inédites, jeux, animations 3D et même de réalité augmentée, autant de façons nouvelles d’aborder ce secteur d’avenir pour susciter des vocations ! La visite est ponctuée par un film exceptionnel d’un peu plus de 10 minutes sur écran géant. Le spectateur plonge au cœur de l’industrie d’aujourd’hui, de sa haute technologie, dans le bruit et la fureur de la production des aciers et des gigantesques machines à la précision au 10e de millimètre.

Tablette de visite interactive pour chaque visiteur. Parcours de visite en versions française et anglaise.

Tout près, l’Académie François Bourdon, centre d’archives industrielles et techniques, conserve les documents des Établissements Schneider et de Creusot-Loire et accueille des chercheurs et historiens. Transports : Gare TGV Le Creusot – Montceau-les-Mines – Montchanin / Gare TER Le Creusot Ville / Bus Mobigo / Bus Monrézo

Parking : voitures et autocar

Salle de conférence équipée (réunions, projections)

Privatisations

Accessibilité : personnes à mobilité réduite

Services : boutique, WIFI

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie (2026-2027), l’Académie François Bourdon (AFB) propose une exposition intitulée « Photographie et Sciences. Témoins des mondes industriels », dans son…

© Académie François Bourdon – Le Creusot