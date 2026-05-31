Exposition : photographie minimaliste et patrimoine, Club de Longuevie, Castillonnès

Exposition : photographie minimaliste et patrimoine 19 et 20 septembre Club de Longuevie Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette exposition propose une approche originale du patrimoine local à travers la photographie minimaliste et l’animation visuelle.

En isolant des détails, des formes, des textures ou des jeux de lumière, les images invitent à porter un regard nouveau sur des éléments souvent ignorés ou devenus invisibles par habitude : une pierre usée, une ligne architecturale, une trace laissée par le temps.

Le minimalisme devient ici un véritable outil de révélation, permettant de redécouvrir le patrimoine dans toute sa dimension esthétique, sensible et contemporaine.

En écho au thème « Patrimoine de la photographie », cette exposition interroge également le rôle de l’image dans notre manière de voir, de mémoriser et de transmettre le patrimoine aujourd’hui.

Un catalogue imprimé accompagnera l’exposition, qui sera également accessible en ligne sur le site de l’association.

Club de Longuevie Place Notre Dame, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.castillonnes.org https://www.castillonnes.org Club de Longuevie

Cette exposition propose une approche originale du patrimoine local à travers la photographie minimaliste et l’animation visuelle.

©Jean-Louis de Biasi