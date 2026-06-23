EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ Torreilles
EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ Torreilles samedi 18 juillet 2026.
Torreilles
EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ
11 avenue de perpignan Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Exposition de photographies plasticiennes sans IA
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11 avenue de perpignan Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 82 30 72
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English :
Exhibition of Fine Art Photography Without AI
L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ Torreilles a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE TORREILLES
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