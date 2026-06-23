UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ Torreilles

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ Torreilles

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ Torreilles samedi 18 juillet 2026.

Adresse
11 avenue de perpignan
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Torreilles

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ

11 avenue de perpignan Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Exposition de photographies plasticiennes sans IA
  .

11 avenue de perpignan Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 82 30 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of Fine Art Photography Without AI

L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE JEAN BANQ Torreilles a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE TORREILLES

À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)