EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ALINE ISOARD Lodève
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ALINE ISOARD Lodève vendredi 17 avril 2026.
Lodève
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ALINE ISOARD
10 Rue Fleury Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-04-17
Venez découvrir les photographies de Aline ISOARD à La Galerie Fleury de Lodève.
Toutes les prises de vue de Aline ISOARD se font depuis l’intérieur de son automobile. Tous ses tirages sont retravaillées avec la technique du grattage.
Ces photos-loterie de notre commune modernité deviennent alors des tableaux signifiant un nouveau regard sur notre quotidien. Ils démontent et remontent poétiquement la beauté de ce voyage en voiture.
Une approche très renaissance de la photographie.
Vernissage le jeudi 16 avril à 18 h .
10 Rue Fleury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09 fleury.galerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover Aline ISOARD’s photographs at La Galerie Fleury in Lodève.
L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ALINE ISOARD Lodève a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
À voir aussi à Lodève (Hérault)
- APPROCHE SENSIBLE Lodève 18 avril 2026
- VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE LE TEMPS DU RÊVE Lodève 18 avril 2026
- STAGE DE RÉALISATION COURT-MÉTRAGE Lodève 21 avril 2026
- VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE Lodève 21 avril 2026
- ATELIER FAUSSES FOUILLES, VRAIS CHERCHEURS Lodève 21 avril 2026