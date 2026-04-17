Lodève

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ALINE ISOARD

10 Rue Fleury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-04-17

Venez découvrir les photographies de Aline ISOARD à La Galerie Fleury de Lodève.

Toutes les prises de vue de Aline ISOARD se font depuis l’intérieur de son automobile. Tous ses tirages sont retravaillées avec la technique du grattage.

Ces photos-loterie de notre commune modernité deviennent alors des tableaux signifiant un nouveau regard sur notre quotidien. Ils démontent et remontent poétiquement la beauté de ce voyage en voiture.

Une approche très renaissance de la photographie.

Vernissage le jeudi 16 avril à 18 h .

10 Rue Fleury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09 fleury.galerie@gmail.com

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English :

Come and discover Aline ISOARD’s photographs at La Galerie Fleury in Lodève.

L’événement EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ALINE ISOARD Lodève a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC