Exposition photographique autour du projet « LUEURS AILLEURS », Le CESAME, Port-Thibault
samedi 19 septembre 2026 · Le CESAME · Port-Thibault
Informations pratiques
Exposition photographique autour du projet « LUEURS AILLEURS » 19 et 20 septembre Le CESAME Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Rétrospective photo des préparatifs et de la représentation du spectacle « Lueurs Ailleurs », une co-création des artistes professionnels du Groupe ZUR avec un groupe d’amateur·ices : usager·ères et ergothérapeutes du CESAME.
Présenté au public lors de la semaine culturelle du CESAME « Juste avant l’été » en juin 2026, le spectacle a été élaboré durant toute l’année scolaire 2025-2026.
Cette création a reçu le soutien de la DRAC et l’ARS PAys de la Loire dans le cadre du dispositif culture-santé.
L’exposition propose une plongée en images dans cette aventure artistique et humaine (photos de Jef Rabillon et du Groupe ZUR).
Le CESAME rue de bel air sainte gemmes sur loire Port-Thibault 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0631701481
Rétrospective photo des préparatifs et de la représentation du spectacle « Lueurs Ailleurs », une co-création des artistes professionnels du Groupe ZUR avec un groupe d’amateur·ices : usager·ères et …
©Groupe ZUR
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