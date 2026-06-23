Exposition photographique Cabanes de Vezins 360 Rennes 23 – 25 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

par le photographe Emmanuel Blivet

Le Repos du pêcheur, Tout près du lac… Voici les noms choisis par les propriétaires de ces cabanes construites à partir des années 1950 sur les berges du lac de Vezins, dans le Sud-Manche, où ils se rendaient en famille ou entre amis, pour aller pêcher ou flâner. Depuis 2018, l’eau a commencé à disparaître puis c’est le barrage de Vezins qui a été démoli en 2019. Aujourd’hui, les cabanes disparaissent, et leurs pontons vermoulus ont les pieds dans une végétation foisonnante.

Dans le cadre de l’événement IRIS-E « Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale », organisé le vendredi 26 juin 2026 au 360 : [https://iris-e.univ-rennes.fr/art-science-societe-une-alliance-fertile-au-service-de-la-transition-socio-environnementale-juin](https://iris-e.univ-rennes.fr/art-science-societe-une-alliance-fertile-au-service-de-la-transition-socio-environnementale-juin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T20:00:00.000+02:00

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https://360.bzh/evenements/detail.html?uuid=ecb0aba5-36c9-464f-af85-16b3e697bf32

360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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