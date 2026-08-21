Exposition photographique, Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Exposition photographique 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, la Direction des affaires culturelles de La Réunion présente deux expositions à l’intérieur de la cathédrale :

– « Photographier la cathédrale » : Monument majeur de la ville de Saint-Denis, la cathédrale est parmi les édifices les plus photographiés de l’île par les professionnels comme les amateurs. Cette exposition présente une sélection de photographies historiques des années 1860 à 1970.

– « Coulisses de chantier » – Sébastien Marchal : le photographe porte ici un regard décalé, curieux et poétique sur les deux dernières opérations de travaux de restauration de la Cathédrale de Saint Denis, menées de 2022 à 2025 par la Direction des affaires culturelles de La Réunion.

Visite libre le samedi 19 septembre de 9h à 18h.

Visites guidées le dimanche 20 septmbre à 14h, 15h et 16h.

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re

Deux expositions sont présentées à l’intérieur de la cathédrale : « Coulisses de chantier » de Sébastien Marchal et « Photographier la cathédrale », photographies historiques depuis 1860

© DAC de La Réunion