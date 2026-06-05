Pontivy

Exposition photographique de Lévénès de Cléden Sur la route de Cléden-Poher

34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir l’expo d’été de l’Espace Kenere !

Sur la route de Cléden-Poher est une invitation à un voyage temporel, sonore et visuel.

Devant les 60 portraits de 1850 à 1950, on s’interroge. Est-ce un tableau ? Une photographie ?

Le photographe Lévénès de Cléden s’est inspiré de la peinture du XIXe siècle.

Cette ambiguïté visuelle intrigue et invite à plonger dans un univers captivant, où les costumes bretons, riches d’histoire croisent des récits intimes.

Cette exposition met en valeur les costumes des neuf pays bretons historiques et montre que la jeunesse perpétue les traditions.

Rendez-vous le samedi 04 juillet

– Ouverture à 14 H de l’exposition en présence de l’artiste et des danseurs de la Kerlenn Pondi

– Visite guidée de l’exposition animée par Lévénès de Cléden, photographe ; ponctuée de danses par les danseurs du cercle celtique de la Kerlenn Pondi.

– Causerie Le costume breton dans tous ses états par Bertrand Thollas, spécialiste du costume breton. 16 H

Entrée libre. .

34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Exposition photographique de Lévénès de Cléden Sur la route de Cléden-Poher Pontivy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté