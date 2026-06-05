Exposition photographique de Lévénès de Cléden Sur la route de Cléden-Poher Pontivy
Exposition photographique de Lévénès de Cléden Sur la route de Cléden-Poher Pontivy samedi 4 juillet 2026.
Pontivy
Exposition photographique de Lévénès de Cléden Sur la route de Cléden-Poher
34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir l’expo d’été de l’Espace Kenere !
Sur la route de Cléden-Poher est une invitation à un voyage temporel, sonore et visuel.
Devant les 60 portraits de 1850 à 1950, on s’interroge. Est-ce un tableau ? Une photographie ?
Le photographe Lévénès de Cléden s’est inspiré de la peinture du XIXe siècle.
Cette ambiguïté visuelle intrigue et invite à plonger dans un univers captivant, où les costumes bretons, riches d’histoire croisent des récits intimes.
Cette exposition met en valeur les costumes des neuf pays bretons historiques et montre que la jeunesse perpétue les traditions.
Rendez-vous le samedi 04 juillet
– Ouverture à 14 H de l’exposition en présence de l’artiste et des danseurs de la Kerlenn Pondi
– Visite guidée de l’exposition animée par Lévénès de Cléden, photographe ; ponctuée de danses par les danseurs du cercle celtique de la Kerlenn Pondi.
– Causerie Le costume breton dans tous ses états par Bertrand Thollas, spécialiste du costume breton. 16 H
Entrée libre. .
34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition photographique de Lévénès de Cléden Sur la route de Cléden-Poher Pontivy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Les Papotes du vendredi venez parler du Château de Pontivy avec son équipe Château de Pontivy Pontivy 5 juin 2026
- Voir l’invisible le regard de l’archéologue sur les pierres du Château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy 5 juin 2026
- Pontivy skate festival 2026 Rue des 3 Frères Cornec Pontivy 6 juin 2026
- Pontivy-Stival Pontivy 6 juin 2026
- Balade mob’ Pontivy 6 juin 2026