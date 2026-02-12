Bistrot mémoire Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2026-03-12 15:00:00
fin : 2026-07-02 17:00:00
2026-03-12 2026-04-09 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02
Ouvert à tous et sans inscription préalable, le Bistrot Mémoire permet à tous les participants de dialoguer librement, de partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de convivialité.
Rendez-vous un jeudi par mois.
Organisé par l’association Kervihan. .
