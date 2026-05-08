Les Papotes du vendredi venez parler du Château de Pontivy avec son équipe Château de Pontivy Pontivy

Pontivy

Les Papotes du vendredi venez parler du Château de Pontivy avec son équipe

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-06-05 2026-07-03

Un vendredi par mois, l’équipe du château vous accueille pour échanger sur l’histoire du monument, le projet de valorisation et les travaux en cours.

Gratuit, accès libre

Un rendez-vous régulier pour rencontrer l’équipe du château

Le Château de Pontivy se transforme. Entre la restauration de la courtine sud, l’étude du dépôt lapidaire et le projet de valorisation engagé par la Ville, le monument vit une étape importante de son histoire. Pour suivre cette transformation au plus près, l’équipe du château vous donne rendez-vous une fois par mois.

Pendant la permanence, poussez la porte de la salle d’honneur on y répond à toutes vos questions sur le château, son histoire et l’avancement des travaux. C’est un moment ouvert, sans inscription, où chacun vient avec ses curiosités. Que vous soyez Pontivyen de longue date ou simplement de passage, l’équipe se tient à votre disposition.

Ces Papotes sont organisées en partenariat avec l’association Les Amis de Pontivy.

Et aussi des visites flash de 15 minutes ! Pendant la permanence, vous êtes acteur de votre visite. Tirez une carte mystère, choisissez le thème, et laissez-vous guider pendant 15 minutes à travers le château. .

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33

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L’événement Les Papotes du vendredi venez parler du Château de Pontivy avec son équipe Pontivy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté