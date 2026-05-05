Voir l’invisible le regard de l’archéologue sur les pierres du Château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy
Voir l’invisible le regard de l’archéologue sur les pierres du Château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy vendredi 5 juin 2026.
Pontivy
Voir l’invisible le regard de l’archéologue sur les pierres du Château de Pontivy
Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Une conférence pour comprendre ce que 590 blocs de pierre, étudiés un à un, peuvent révéler de l’histoire d’un monument.
Gratuit, accès libre
Une enquête patrimoniale racontée par celle qui l’a menée
À première vue, ce sont des pierres parmi d’autres. Mais sous le regard de l’archéologue, chaque bloc devient un indice trace d’outil, marque de tâcheron, défaut de taille, ajustement, réemploi. Au Château de Pontivy, 590 blocs ont été récemment étudiés et inventoriés. Une enquête minutieuse, qui éclaire d’un jour nouveau l’histoire du monument.
Le vendredi 5 juin, Margaux Laîné, archéologue chez Archeodonum et responsable d’opération pour l’étude du dépôt lapidaire du château, viendra partager les résultats de ce travail. Comment lit-on une pierre ? Que disent ces blocs des techniques de construction, des phases de chantier, des interventions successives sur le château ? Une plongée concrète dans le métier d’archéologue, à partir d’un cas que vous pouvez voir de vos propres yeux.
Pour prolonger la rencontre, le jardin de pierres du château se découvre librement le dimanche 7 juin, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, en compagnie des guides du château. .
Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33
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L’événement Voir l’invisible le regard de l’archéologue sur les pierres du Château de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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